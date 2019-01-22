川普愛說謊？華郵：2年撒謊高達8158次

2019-01-22 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕川普就任美國總統已經2年，有外媒報導，2年以來川普竟撒謊多達8158次，只有82天沒有撒過謊，而通常這是川普總統在打高爾夫球的日子。

《華盛頓郵報》報導，截至今年1月20日的最新統計，針對川普發言進行的「事實查核」資料庫顯示，川普就任總統2年以來，已經發表8158個錯誤或誤導性說法，其中，6000個是在第二年任期說出。上任第一年，川普平均每天有5.9個錯誤或誤導性說法，第二年每天近16.5個，幾乎是前一年的3倍。

報導稱，川普在移民問題上最愛亂說，2年來總計撒謊1433次，例如川普日前曾說，「海洛因一星期就造成300名美國人喪生，當中90%來自我們南方邊界」，一星期300人的數字沒有問題，但美國販售的海洛因幾乎都經合法口岸混進美國，美墨邊界查獲的僅佔一小部分，這意味著川普堅持要蓋的邊界圍牆根本阻擋不了毒品走私。

報導指出，川普關於外交政策和貿易議題上的錯誤說法分別多達900次、854次，名列撒謊說法的第二多、第三多；第四多、第五多撒謊的議題是經濟和就業，分別為790次和755次。其他方面的說謊也有899次，包含針對媒體或被視為總統敵人的人進行的誤導性攻擊。

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