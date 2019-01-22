2分鐘就結束了... 川普紀念金恩快閃惹議

2019-01-22 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕1月21日是美國的馬丁．路德．金恩紀念日（Martin Luther King Day），美國總統川普前往華府的金恩紀念碑獻花致意，不過全程僅花2分鐘就結束致意閃離，引發討論。

綜合美國媒體報導，21日是美國黑人民權領袖金恩的紀念日，美國總統川普在副總統彭斯以及代理內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）的陪同下，前往紀念碑致意，他們向紀念碑獻上花圈並進行短暫默哀後，然後對在場記者表示，今天天氣很好，沒有回應記者的詢問隨即離開現場，2分鐘就結束這個行程，留下一臉錯愕的記者。

之後川普推特PO出一則24秒的短片，說「今天我非常榮幸能夠和副總統彭斯副總統一同紀念金恩」。

由於白宮並未在這一天舉行正式紀念活動，黑人民權牧師夏普頓（Al Sharpton）就痛批，今天（21日）白宮與總統都沒舉辦正式活動，這是對美國人民的侮辱；《紐約時報》指出，以往美國總統通常會在金恩紀念日從事社會服務，歐巴馬、小布希都曾在紀念日當天擔任青少年志工。

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