東京醫大入學考性別歧視 23億補助款飛了...

2019-01-22 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京醫科大學去年遭爆會對男女考生採取差別待遇，引起社會負面觀感。日本文部科學省決定祭出重罰，全額扣除2018年度私校補助，金額估達數十億日圓。

根據《共同社》報導，日本文科省今日宣布，將全額扣除東京醫科大學2018年度全額私校補助。東京醫大2017年度獲得補助為23億日圓（約台幣6.57億），損失這筆經費勢必對校方經營造成重大影響。文部科學大臣柴山昌彥在記者會上強調，將強烈要求各校確保入學考試的公平性。

報導中指出，日本私校每年可從文科省獲取補助，但若該校有違反法令或損害入學考試公平性等弊端，可根據情節取消補助或減額。東京醫大去年爆發入學考爭議後，文科省立即對設有醫學系的大學進行緊急調查，最終認定包含東京醫大在內的8間私校及1間國立大學有入學考不公的現象。

《讀賣新聞》去年報導，東京醫科大學醫學部醫學科的入學測驗對男女生考生採取差別待遇，會統一扣減女性考生分數，目的是要控制入學生的男女比例。報導中提到，如果女醫師太多，日後因為結婚、教養孩子等因素離職後，將造成醫院人員短缺，因此內部產生了一項共識，就是靠男性來支撐醫院運作，內容通常包含急救及長時間輪班，稱這樣的現象是「必要之惡」。

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