中國把錯推給賀建奎 日媒：這是你們首次承認基因編輯寶寶...

2019-01-22 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國誕生一對免於愛滋病感染的基因編輯嬰兒，遭全球科學家們嚴厲批判違反道德倫理，傳該研究主導者、深圳南方科技大學副教授賀建奎已被校方軟禁。對此，中國官媒昨（21）日強調，該起事件是因賀建奎「追逐個人名利」而起，但日媒卻將矛頭指向中國，強調這是中國第一次證實基因編輯嬰兒誕生。

中國官媒《新華社》昨日報導指出，基因編輯嬰兒事件是賀建奎為「追逐個人名利」，自籌資金、蓄意逃避監管、私自組織有關人員，實施國家明令禁止的以生殖為目的的人類胚胎基因編輯活動。該事件性質惡劣，科技部對此堅決反對，已全面暫停相關人員的科技活動，並將依據調查事實和事件定性，支持配合相關部門對涉事人員及機構依法依規進行嚴肅處理。

對於中國將此事件歸咎於賀建奎，日媒《朝日新聞》、《NHK》與《讀賣新聞》卻均指出，這份聲明是中國首次公開證實此事件，也是官方首次證明基因編輯嬰兒存在。日本北海道大學生命倫理學教授石井哲也表示，基因編輯可能生下先天異常的小孩，但這並未經過小孩的同意，而是由父母的意志所造成的缺陷，因此在人權上是一大問題。

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