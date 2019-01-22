被自己的手機出賣...外媒揭露前CIA官員成為中國間諜之路

2019-01-22 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國前中央情報局（CIA）與國防情報局（DIA）官員馬洛里（Kevin Mallory）因為出售情報給中國，去年被判間諜罪成立。今天外媒報導整個案件的箇中細節，一探馬洛里如何走上間諜一路。

《BBC中文網》報導，馬洛里畢業於猶他州一所大學，念得是政治學，他曾在伊拉克、台灣、中國生活，並在台北成婚。他與妻子在2006年於美國佛州利斯堡置產，他們在家說中文，在教堂裡被稱為毛志平（Zhiping Mao）。馬洛里曾跟人透露對於美國夢的期待。

報導指出，2008年房地產崩盤，馬洛里家庭的經濟狀況也一落千丈，在失業、負債3萬美元的情況下，他的朋友介紹他認識上海社會科學院的人，並擔任他們的「顧問」。馬洛里與新老闆見面，對方沒有承認，也未否認是為情報單位工作，當下馬洛里「脖子上的毛髮豎起來了」，但仍收下報酬。

報導表示，馬洛里跟妻子透露對於新工作有所疑慮，仍把機密資料提供給中國。之後，他連絡了美國中情局官員，成為雙面間諜。馬洛里曾安排與中情局官員見面，卻在見面時手機突然當機，與中國人聯絡的訊息就這樣出現在手機螢幕，當下，馬洛里沉默了很長的時間。

報導引用了對間諜有深入研究的精神病學家查尼（David Charney）的說法，查尼說，間諜在某一時刻會意識到自己永遠回不了家，而感到恐懼。另外，有許多犯叛國罪的人曾是模範公民，但他們遇到困難後，認為間諜活動會幫他們扭轉局面，他們被捕後仍認為自己是愛國的，馬洛里也是如此。

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