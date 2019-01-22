地球的定時炸彈...全球暖化加劇 凍土層「上古細菌」將甦醒

2019-01-22 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕受全球暖化影響，廣大面積的永久凍土也漸漸開始融解，科學家警告，永久凍土中藏有數十億噸的溫室氣體，以及致命的上古病毒與細菌，凍土融解除了將造成溫室效應難以挽回，人類還可能面臨「前所未見的病原」的威脅。

據《法新社》報導，當凍土層（frost soil）處於水的冰點以下超過2年，即稱之為永久凍土，大部分面積位於北半球，如阿拉斯加、加拿大、北歐、俄國北極圈以北，佔北半球4分之1的陸地面積，且大部分已冰凍數千年之久，深度涵蓋地下數公尺到100公尺。

包藏1.7兆噸的碳 若融解將讓全球暖化無法控制

永久凍土中藏有史前動植物的遺骸，目前估計包藏1.7兆噸的碳，若永久凍土融解，土壤內的有機物分解後將會放出大量的二氧化碳與甲烷，而甲烷的暖化威力是二氧化碳的25倍，這將更強化溫室效應，造成可怕的惡性循環。

美國麻州伍茲霍爾研究中心（Woods Hole Research Center）的研究員蘇珊（Susan Natali）2015年曾指出，即使全球溫度上升幅度控制在攝氏2度內，到了2100年還是會有30%的永久凍土消失；而若人類毫無節制，繼續照著目前的步調排放溫室氣體，可能將有70%的永久凍土消失。蘇珊警告，這將讓全球暖化陷入無法控制的絕境。

恐潛藏未知古老細菌與病毒 西伯利亞已出現死亡案例

一名俄國西伯利亞的孩童2016年因炭疽病毒死亡，經過調查後竟發現，因永久凍土融化，讓土壤中一隻70年前因炭疽死亡的馴鹿的屍體接觸到空氣，才讓這名不幸的孩童死亡。科學家指出，所有放牧的家畜都可能感染凍土中釋放的炭疽病毒。

科學家指出，永久凍土開始融化後，休眠在凍土裡的病毒和細菌被重新釋放，其中包含人類已經打敗的天花與炭疽，但也有來自數千年前的致命細菌和病毒，甚至是「前所未見的病原」。這些潛藏的危機究竟何時會爆發，目前仍是一個謎。

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