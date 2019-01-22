兩面手法？「川金二會」籌備之際 北韓秘密飛彈基地曝光

2019-01-22 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕為2月的「川金二會」做準備，兩韓與美國在瑞典首都斯德哥爾摩附近進行三方會談，在高峰會正緊鑼密鼓的籌備之際，有報告指出，新發現北韓一個祕密飛彈基地，恐為「川金二會」投下變數。

據綜合外媒報導，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）發表一份最新報告指出，研究人員發現了北韓的一個秘密基地，屬於該國20個未申報的彈道飛彈作戰基地之一，報告寫道：「Sino-ri導彈作戰基地和部署在該地的「蘆洞彈道飛彈」（Nodong）符合北韓的核軍事戰略構想」，提供核武或常規武器的第一擊能力。

Sino-ri軍事基地，位於非軍事區以北約221公里處，部署在該地的「蘆洞彈道飛彈」對南韓、日本甚至美國關島都構成威脅。

CSIS表示，北韓從未曝光Sino-ri軍事基地，在無核化協議中，飛彈基地都應該申報、核查和拆除的規範，但北韓不會就他們沒有披露的事情進行談判，撰寫報告的研究人員指出：「看起來他們（北韓）在玩遊戲，即使他們公開摧毀了核設施，他們仍將擁有這些作戰能力。」目前白宮尚未對CSIS的報告做出評論。

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