多家企業考慮開採月球資源 英媒：曾有國際協議約束

2019-01-22 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕隨著人類科技的進步，越來越多的企業開始研究在月球表面開採資源的可能性，然而，誰能擁有月球資源的開採權呢？英媒報導，曾經有國際協議對在月球上開採資源進行約束，由於並未得到主要大國的承認，該協議實際上難以履行，近年來，各國政府對企業在太空開採上的態度，也已變得更加開放。

《BBC中文網》報導，目前全球有多家企業對於在月球進行開採表示興趣，並且考慮在月球表面進行鑽探，尋找包括金、鉑金以及在電子產品中廣泛應用的稀有礦物等，月球作為地球唯一的自然衛星，看似將會捲入商業和政治驅動的陸地和資源爭奪，但曾經有國際協議對此進行規範。

1967年，聯合國曾制定「外太空條約」，規範「不得通過提出主權要求，使用、佔領或以其他任何方式把包括月球和其他天體在內的外層空間據為己有」；1979年，聯合國又制定了「月球協定」，指出「月球及其自然資源均為人類共同繼承財產」，並且在月球資源開採切實可行之前，就要先制定相關的國際協定。

然而，「月球協定」只有11個國家承認，太空大國如中、美、俄等國皆並未承認，使得這一國際協議難以履行。2015年，美國更通過了「商業太空發射競爭法案」，承認美國公民個人有權擁有任何自行從天體行星開採的資源。雖然該法案對月球暫不適用，但是該原則在未來得到認可，並非無法達成的事情。

英國「納勒迪太空法規與政策律師事務所」的律師恩塔貝尼（Helen Ntabeni）認為，美國此舉形同突破了先前「外太空條約」的約束，未來世界各國能否和平地共同探索太空，「我頗為懷疑」。

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