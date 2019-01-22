中國定調基因編輯是個人行為 遭美國專家打臉

2019-01-22 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國科學家賀建奎創造出全球第一對可抵抗愛滋病毒的基因編輯寶寶，引發全球學界譴責。中國昨天將此事件定調為「個人行為」，再引國際輿論譁然，有專家直批，這事件反倒凸顯中國在研究監管體系存在的重大漏洞。

中國官媒《新華社》21日公布關於「基因編輯寶寶」事件的調查結果，指賀建奎為追逐個人名利，自行籌募資金，蓄意逃避監管，私下組織相關人員建立非法團隊，實施國家早已明令禁止的「以生殖為目的的人類胚胎基因編輯試驗」，外界普遍認為，中國此舉明顯在切割卸責，將所有過錯推給賀建奎一人。

美國《自由亞洲電台》引述美國生物學博士横河的說法，指中國當局雖極力撇清，但整個事件仍有二大疑點，顯示中國的監管體系存在極大漏洞。

其一，根據新華社公布的報告，中國在國家層級嚴格禁止進行此類試驗，但一所醫院的倫理委員會卻有權批准，相當不合理；其次，事件曝光後，該委員會要求賀建奎提供補充資料，賀並未提供，所以才把他的試驗從進行狀態變更為停止，這代表之前確實批准他從事相關試驗。

横河認為，中方的調查報告中的這些隱瞞內情，凸顯中國醫學研究監管與醫學倫理管理機制存在巨大漏洞，他說，在人類醫療科技研究的領域內，全世界學術圈都知道，「在外國無法進行的研究，可以去中國進行，因為中國的管理極為寬鬆」。

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