稱美國是「例外」國家 學者：是的，美國能繼續領導世界！

2019-01-22 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府部分關門仍在持續，另外加上美國總統川普不斷威脅退出北約組織等全球性多邊組織，面對混亂局勢，外界質疑美國是否還能繼續領導世界，對此美國學者回答時相當肯定，「是的，美國還可以領導世界。」

《美國之音》報導，曾任美國前副總統拜登（Joe Biden）國家安全顧問的美國卡內基國際和平研究所的高級研究員沙利文（Jack Sullivan）認為，美國是「例外」的國家，「並非美國本質優於其他國家，而是美國有顯著特質，儘管美國存在各種問題，但是美國在推進國家利益的同時，也可以推動更大的共同利益。」

他強調，美國的「例外主義」還在於美國有「自我評估、糾錯、更新」的能力，過去美國戰後歷史也顯示，美國一直有能力在失敗和錯誤後作出調整，這是美國全球領導力不可分割的一部分，美國需要重拾「例外主義」，這是美國繼續領導21世紀的基礎。

另外他也認為，目前沒有國家可填補美國領導力的空白，中國目前也不行，因為沒有人能夠令人信服地證明，中國可成為世界的領導力量，且在有些時候中國本身就是威脅。

除了沙利文之外，哈佛大學國際政治學教授約瑟夫·奈（Joseph S. Nye）去年4月的一份評論中也說，美中競爭中，美國占了不可忽略的優勢，無論在人口發展、能源、科技、教育體制、貨幣以及地理位置等方面，美國都擁有優勢。

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