電競賽車玩家走進真實世界 竟打敗F1車手！

2019-01-22 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕一般人都認為，電競與真實世界有著無法跨越的鴻溝，但近日，一名電競賽車手從虛擬走進現實，與真正的F1車手競速，甚至還取得勝利。

綜合媒體報導，實力堅強、多次獲獎的電競賽車手Enzo Bonito日前在墨西哥，與前F1車手Lucas Di Grassi在真實的賽道上競速，沒想到虛擬世界暢行無阻的Enzo Bonito在真實世界裡也展現高水準，竟然擊敗了Lucas Di Grassi，讓觀戰者都相當驚訝。

報導指出，在比賽過程中，Enzo Bonito一開始落後，後來卻展開逆轉，以52.3885秒的成績勝過Di Grassi的53.0576秒。雖然兩人的競賽與一般群車競賽不同，但Enzo Bonito的表現仍掀起網路上的討論。

The lines between motorsport and #F1Esports get blurrier by the day...@EnzoBonito17 converts sim racing to on-track precision at #ROCMexico ???? pic.twitter.com/2qmKoIrDeF — Formula 1 （@F1） January 21, 2019

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