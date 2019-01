電競賽車玩家走進真實世界 竟打敗F1車手！

2019-01-22 09:29

〔即時新聞/綜合報導〕一般人都認為,電競與真實世界有著無法跨越的鴻溝,但近日,一名電競賽車手從虛擬走進現實,與真正的F1車手競速,甚至還取得勝利。

綜合媒體報導,實力堅強、多次獲獎的電競賽車手Enzo Bonito日前在墨西哥,與前F1車手Lucas Di Grassi在真實的賽道上競速,沒想到虛擬世界暢行無阻的Enzo Bonito在真實世界裡也展現高水準,竟然擊敗了Lucas Di Grassi,讓觀戰者都相當驚訝。

報導指出,在比賽過程中,Enzo Bonito一開始落後,後來卻展開逆轉,以52.3885秒的成績勝過Di Grassi的53.0576秒。雖然兩人的競賽與一般群車競賽不同,但Enzo Bonito的表現仍掀起網路上的討論。

The lines between motorsport and #F1Esports get blurrier by the day...@EnzoBonito17 converts sim racing to on-track precision at #ROCMexico ???? pic.twitter.com/2qmKoIrDeF