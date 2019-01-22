一逃再逃！女脫北者慘被人蛇賣到中國成色情直播主

2019-01-22 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕為求自由及更好的生活，一些北韓人設法逃離北韓，不過，但逃離可能是個更大的危險，有2名女脫北者就在逃離北韓後，卻誤進人蛇口中，被賣到中國延吉市，24小時監禁，被迫成為色情主播，最後2度脫逃，爬越荒山逃到南韓，終於獲得自由。

《BBC》報導，女脫北者美華（Mira，音譯）在5年想逃到南韓，但兩韓中間隔著地雷帶，根本無法穿越，所以先偷渡到中國，再想辦法到南韓，不過，透過中間人到中國之後，即被人蛇集團抓到並賣給色情集團，被監禁在中國延吉市的一幢住宅大廈內，跟其他女孩一起，被迫當色情主播，經常要脫光衣服、在鏡頭前進行挑逗性的色情表演。

美華覺得很羞恥、無奈，經常痛哭，但只要說不想做，就會被威脅送回北韓；美華在這裡認識跟她命運極為相似的智允，兩人決定一起逃脫。

美華在當主播時，透過客人認識了協助多名脫北者的千璂元牧師，這位客人以遠端遙控方式為美華的電腦安裝聊天程式，讓她與牧師溝通，千璂元牧師假裝成客人，跟美華聊天，在解除色情網站的戒心之後，一方面聊天接觸、一方面計劃逃亡。

這2名女孩根本不知道她們所在公寓地址，但可以見面窗外街景，透過描述，千璂元牧師請志工透過谷哥地圖街景比對，找到囚禁她們的公寓，經過長期準備，她們從三樓公寓將床單綁在窗戶上，順著床單往下爬到地面，展開逃亡之路。

因為邁入電子化時代，如果用假身份證很容易被逮到，中國若抓到脫北者也會遣送回北韓，以致她們採取最原始的脫逃方式，搭上一般車、火車遠離延吉市，夜宿火車、餐廳，還爬了5小時的荒山越過邊界，在漫長的12天逃亡之後，終於見到千璂元牧師，再坐27小時的車到最近的韓國大使館尋求庇護，美華說「我終於逃離地獄」。

千璂元1999年成立一個名為Durihana的基督教組織，在過去已經成功幫助1200位脫北者離開北韓，獲得自由，是北韓政府頭痛人物。

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