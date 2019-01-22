彰顯台灣人民應得尊嚴 美前官員：邀蔡總統赴國會演說

2019-01-22 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長辦公室前中國科科長包士可（Joseph Bosco）今日投書《國會山莊報》（The Hill），呼籲讓台灣總統蔡英文在美國國會發表演說。

包士可在《國會山莊報》上回顧，在過去幾年裡，中國對台灣的威脅增加，美國國會也通過「台灣旅行法」鼓勵華盛頓和台北各層級官員進行訪問，並由美國總統川普簽署生效。今年初，中國領導人習近平向台灣發表演說，蔡英文強力回應，這場演說的前一天，川普才剛簽訂了「亞洲再保證倡議法」（ARIA），再次呼籲美台高層互訪。

包士可呼籲，國會和川普政府現在應該執行「台灣旅行法」，以結束台灣的外交孤立狀態，以及「台灣關係法」保障民主安全的目標，將美台關係提升到新水平，他說，美國國會應該要樹立榜樣，邀請蔡英文在聯邦會議上發言，彰顯蔡總統與台灣人民應得的尊嚴對待。

包士可指出，裴洛西作為再次擔任議長的女性眾議員，這屆眾議院和參議院的女議員人數也創歷史新高，特別適合接待台灣第一位女總統、亞洲目前唯一女性元首，該活動需要與川普政府合作進行，因為需要由川普政府核發簽證，允許蔡英文訪問。

他認為，中國一定會對此感到憤怒，但美國是時候要克服中國在台灣問題上長達數十年的不滿了，他認為即便現在是美中貿易談判期間，北京也不願意做出挑釁行為，包士可最後強調，美國不應該不做正確的事，支持和尊重台灣領導人以及她的國家，是正確的。

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