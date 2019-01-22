美國防部前官員籲 邀蔡總統赴國會演說

2019-01-22 04:00

〔中央社〕美國國防部前官員包士可今天呼籲川普總統與國會合作，核准邀請台灣蔡英文總統赴美國國會發表演說。

包士可（Joseph Bosco）在前總統小布希時代曾任國防部長辦公室中國科科長，他今天投書「國會山莊報」（The Hill），呼籲聯邦眾議院議長裴洛西發出邀請函，邀請蔡總統赴美國國會發表聯席演說。他並表示，川普政府也應與國會合作，發給蔡總統簽證。

美國有邀請蔡總統赴國會演說的聲浪，去年就已出現，「台灣旅行法」當時通過後，共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）就在一場聽證會上當面呼籲國務卿蓬佩奧應執行台旅法，讓蔡總統赴國會演說，並於白宮與川普會晤。

蓬佩奧當時僅婉轉回覆，行政部門曾多次討論台旅法，了解這一法律的意義，包括此法的急迫性及期望達成的目標，而國會可以有極大信心，行政部門會持續遵行台旅法。

包士可在投書中也表示，要展現兩黨、兩院及團結的美國政府對台灣的支持，他無法想像當蔡總統到訪華府時，竟未獲邀請赴白宮與川普會面。

他還指出，裴洛西作為再次擔任議長的女性眾議員，這屆眾議院女議員人數也創歷史紀錄，她是特別適合接待亞洲目前唯一女性元首的人選，而國會也應樹立榜樣，邀請蔡總統演說，這是彰顯蔡總統與台灣人民應得的尊嚴對待。

他說，中國當然會對這樣的邀訪感到憤怒，但美國該是時候克服數十年來中國在台灣議題上所表達的不滿，「不能再拖延了」。他還提到，即使美中當前貿易談判期間，有一些雙邊議題造成談判的負面效應，北京從不勉強自己做出挑釁行為。

二戰期間， 時任國民政府軍事委員會委員長的蔣介石，派夫人蔣宋美齡於1943年2月訪美，爭取美國支持對日抗戰。蔣宋美齡當時赴國會發表演說，是亞洲女性的第一人，而蔣宋美齡不具官職，是以蔣介石個人使者的身分訪美。（編輯：張佑之）

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