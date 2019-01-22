跨黨協商沒進展 梅伊脫歐B計畫難產

2019-01-22 00:38

〔中央社〕英國首相梅伊今天表示，過去幾天她和許多政黨領導人會談，很遺憾工黨黨魁柯賓仍舊不買帳。她也表示，若要排除無協議脫歐，只能通過脫歐協議，或是延長脫歐時間，而她不認為後者可行。

梅伊（Theresa May）的脫歐協議草案上週在國會被以432票反對、202票支持，高達230票差距否決。她原本預定下午在國會提出B計畫，但由於和其他政黨的會談沒有結果，加上最大在野黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）不願意和她會談，梅伊今天表示，接下來仍會繼續會談。

梅伊表示，脫歐議題相當重大，她很「遺憾」工黨領袖迄今仍選擇不參與。

對於柯賓表示，政府得先排除無協議脫歐的可能性，他才願意參與會談，梅伊重申，避免無協議脫歐的方法，一是同意這份她和歐盟達成的脫歐協議，二是延長里斯本條約第50條，而她認為歐盟不會在英國沒有達成協議的明確計劃下，同意延長第50條。

梅伊表示，因此當有人說政府應該排除無協議脫歐的可能性，其實就是在說「應該撤銷第50條」，但這麼做完全不尊重人民公投脫歐的決定。

至於舉行第二次脫歐公投的可能性，梅伊表示「我們的責任是執行第一次脫歐公投（的結果）」，她也憂心這會創下先例，引發未來連環公投。

她也暗諷，她不清楚柯賓的想法到底是什麼，因為「他沒參加」會談。

至於議員關心的愛爾蘭邊境保障措施（backstop），梅伊表示，政府必須尊重貝爾法斯特協議（又稱耶穌受難節協議（The Good Friday Agreement））。

先前有報導指稱，梅伊有意修改這份1998年達成的古早協議，以確保脫歐後不會出現「硬邊界」。梅伊表示：「政府不會重啟貝爾法斯特協議，我從來不曾考慮這一點，未來也不會考慮。」

梅伊表示，她將會和北愛民主聯盟黨（DUP）進一步協商，並把結論帶去歐盟。

由於梅伊今天的演說內容幾乎沒有新意，保守黨議員沃拉斯頓（Sarah Wollaston）在推特表示：「感覺像是上週的投票根本沒有發生。B計畫就是A計畫。」（編輯：張佑之）

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