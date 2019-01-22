曾任州總檢察長！印度移民後裔宣布挑戰川普總統大位

2019-01-22 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國54歲的加州參議員賀錦麗（Kamala D.Harris）21日宣布，她將投入2020年總統選戰，向現任總統川普下戰帖，儘管民主黨內表態參選的人士越來越多，但賀錦麗作為牙買加和印度移民後代，批評過川普的移民政策，讓她在少數族群、年輕族群與女性團體中佔有優勢。

綜合外媒報導，賀錦麗在《早安美國》（Good Morning America）節目中放出參選消息，她在2016年被選為加州參議員，也擔任過加州總檢察長，她指出「我愛我的國家，這個時刻，我感到有責任站出來為我們的最佳人選奮鬥」，報導指出，若她能代表民主黨參選並擊敗川普，將成為美國史上第一位移民後裔、女性總統。

賀錦麗選在權領袖馬丁．路德．金恩紀念日（Martin Luther King Day）宣布參選消息，她表示，「關於金恩博士，總能激勵我的事情是，他是有抱負的，他如同美國有抱負，人們知道我們尚未實現理想，但現在的優勢在於人們為實現所有理想而奮鬥」。

賀錦麗補充，「所以今天，在我們紀念金恩博士的這一天，對於大家來說都是非常特殊的一天」，她相當榮幸能在今日宣布自己的參選消息。

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