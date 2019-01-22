Lady Gaga批美副總統夫婦：基督信仰的「最壞樣式」

美國樂壇天后Lady Gaga十九日抨擊彭斯夫婦是基督信仰「最壞的樣式」。（法新社）

2019-01-22 00:12

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國副總統夫人凱倫．彭斯（Karen Pence）決定在一所拒絕LGBTQ（男、女同性戀者、雙性戀者、跨性別者與對性別認同感到疑惑者）學生與家長的學校擔任藝術老師之事，近日引發熱議。剛抱走金球獎最佳原創歌曲大獎的美國樂壇天后Lady Gaga十九日針對此事，抨擊彭斯夫婦是基督信仰「最壞的樣式」。

她在賭城拉斯維加斯的演唱會上直接點名「認為你的妻子在禁止LGBTQ的學校工作是可以接受的麥克．彭斯（Mike Pence）。你是錯的。你們說我們不應貶抑基督教。但對於做基督徒的意義，你們卻是最壞的樣式，我所知道的基督信仰是不偏待人，並且接納每一個人」。

凱倫．彭斯決定回到維吉尼亞州的私人小學「以馬內利基督教學校」，每週上課兩天，教導藝術課程，在她的先生成為美國副總統前她已在該校任教十二年。該校的家長規章載明：若學生或家長「與學校教導的聖經生活方式背道而馳」，這包括「支持或容忍淫亂、同性性行為或雙性性行為」，學校可以「中斷學生的註冊。」

在該政策引發一片撻伐後，彭斯接受基督教電視台EWTN訪問時說：「看到主要新聞機構攻擊基督教教育，對我們而言是深度冒犯。」自認為雙性戀者的Gaga長期來倡議同志權益。她知名的「生牛肉裝」即是表態反對美國軍中的反LGBT政策，她的熱門單曲「天生如此」（Born This Wau）則是對LGBT的身份表達喝采。

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