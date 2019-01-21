日本2大連鎖超商 將不再販售成人雜誌

2019-01-21 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕日本是少數會在便利商店公開陳列「18禁」書籍的國家，但考慮到女性、未成年和外國顧客，日本兩大連鎖超商「7‑Eleven」和「羅森」（Lawson）今（21）日宣布，決定將不再販售成人雜誌。

綜合日媒報導，日本全國有1萬5000多家「7‑Eleven」和約1萬家「羅森」有販售成人向雜誌，業者在與出版社的合約結束後，這些超商將在今年8月底後不再陳列販售這種「18禁」書籍。據悉，這類刊物的銷售額近年都很低迷。

針對下架理由，兩大超商都收到大量女性顧客的抱怨，包括不滿成人雜誌過於暴露的封面、不希望孩子看到色情刊物，以及考量到2019世界盃橄欖球賽、2020東京奧運和帕運有大量外國遊客到訪，成人雜誌會帶來不良觀感。

其他超商方面，日本永旺集團旗下的「Ministop」已在去年起陸續中止販售成人雜誌，台灣全家便利商點的母公司「FamilyMart」直營店已停售，加盟店由加盟業者自行判斷，目前約1成、近2000家店面沒有販售。

《NHK》指出，日本連鎖超商巨頭「7‑Eleven」和「羅森」決定下架成人雜誌，同樣的舉動可能會在業界蔓延。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/