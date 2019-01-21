23歲大學生杜日荷摘下「蒂芬妮越南小姐」后冠！

越南胡志明市舉辦的蒂芬妮越南小姐落幕，后冠由23歲的杜日荷（Đỗ Nhật Hà）奪得，下一步杜日荷將挑戰國際皇后小姐（Miss International Queen）。（圖取自《IG》donhatha.2912）

2019-01-21 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕越南胡志明市舉辦的蒂芬妮越南小姐落幕，后冠由23歲的杜日荷（Đỗ Nhật Hà）奪得，下一步杜日荷將挑戰國際皇后小姐（Miss International Queen），與其他來自世界各地的變性佳麗們，爭取桂冠。

泰國擁有特殊的變性人文化，每年都會舉辦專屬變性人的選美大賽－「蒂芬妮小姐大賽」（Miss Tiffany's Universe），而這些選秀佳麗透過嚴格的訓練所帶來的表演，就是遠近馳名的「蒂芬妮秀」（Tiffany Show）。

綜合媒體報導，為致敬泰國蒂芬妮小姐大賽，同時提升其國內變性人族群的信心，越南胡志明市也開始舉辦蒂芬妮越南小姐大賽。

本月11日，2019年蒂芬妮越南小姐總決賽落幕，冠軍將可代表越南參加在泰國舉行的國際皇后小姐賽。而現年僅23歲的杜日荷目前就讀於蓮花大學（Hoa Sen University），在大學主修英文和韓文，20歲那年接受變性手術。杜日荷在舞台上表演時帶著甜美的魅力，在眾多佳麗中脫穎而出，順利奪得后冠。

另外，2018年國際皇后小姐冠軍阮香江（Huong Giang）也是來自越南，這次作為評審委員出席，杜日荷在典禮上表示，阮香江是他參加越南小姐比賽的動力，他說，「也許我無法做到像阮香江那樣，但是我想證明，變性人可以為社會做很多好事」。她補充，「另外，我希望我的父母們能夠更開放，更以他們的孩子為榮」。

為致敬泰國蒂芬妮小姐大賽，同時提升其國內變性人族群的信心，越南胡志明市也開始舉辦蒂芬妮越南小姐大賽。 （圖取自《IG》donhatha.2912）

現年僅23歲的杜日荷目前就讀於蓮花大學（Hoa Sen University），在大學主修英文和韓文，20歲那年接受變性手術。（圖取自《IG》donhatha.2912）

他說，「也許我無法做到像阮香江那樣，但是我想證明，變性人可以為社會做很多好事」。（圖取自《IG》donhatha.2912）

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