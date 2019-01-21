中客沒規矩 香港議員倡設「惡大媽應變部隊」

2019-01-21 22:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕農曆新年將至，香港各地再度湧現搶辦年貨的中國觀光客，對地方民生造成極大困擾，甚至傳出中國大媽為搶地鐵座位，憤而掌摑他人。對此，香港荃灣區議員譚凱邦提議，香港地鐵當局應成立「惡大媽應變部隊」，保障港人搭乘權益。

綜合香港媒體報導，新界北區一直是中國「水貨客」（大量走私貨物至中國）的集中地，大肆搶購日用品、化妝品、零食奶粉，並且在街上「開箱」、羅列「戰利品」，以致留下大量垃圾，甚至胡亂穿越馬路及當眾如廁的場面，隨著農曆新年逼近而變本加厲。

在香港地鐵羅湖站，日前還發生一名中國大媽急搶座位事件。當時，該名大媽不滿被指責，以粗口罵「去你X的」、「你敢弄我」、「我讓中國政府弄你」，隨著情緒益發激動，竟出手掌摑並踢踹一名男乘客，釀成軒然大波。

中客人滿為患、目無法紀的情況引發民怨，荃灣區議員譚凱邦要求香港鐵路公司成立「惡大媽應變部隊」加以反制，令港人搭乘時不必誠惶誠恐。

此外，香港民主黨日前針對新界北區上水一帶電話民調結果顯示，67％民眾認為水貨問題惡化，87％直言已影響日常生活。其中，高達99.6％的人抨擊水貨活動阻塞街道，88％看不慣街道衛生品質下降。其他如導致物價及店租上漲、日用品缺貨等情況，不滿的比率皆在6成以上。

為了促使香港政府正視此一問題，香港民主黨將在27日發起「反水貨」遊行，將途經上水新康街、龍琛路及新運路等多個「水貨黑點」，施壓當局檢討政策，擴大限制中客赴港次數。

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