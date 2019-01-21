胖奧客大鬧航班引外國網友熱議 有網友希望美空服員小心

2019-01-21 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕關於日前長榮航空的空姐，在近期一次航班中遭到一位體重超過200公斤的胖外籍乘客提出無理的要求，並強迫該空姐幫他擦屁股，還疑似作出性騷擾的舉動；這起離譜的事件也在外國的航空網路論壇引起網友討論，有網友舉例美國聯合航空的相關規定，指出該公司明確規定「空服員無法協助任何醫療服務、協助如廁與餵食服務。」

根據國外的航空論壇「Flyer Talk」，有網友認為，這位引發爭議的外籍胖旅客，並不是一位真正需要協助的人，而是濫用這個「身分」，網友引述《聯合新聞網》的報導指出，這名胖乘客在飛機上要求女空服員幫助他如廁，途中還呻吟「deeper、deeper」，但下飛機後卻宣稱自己上廁所「不需要人幫忙」，拒絕男性地勤人員協助，顯然是別有用心；認為長榮航空如果有男性的空服員，應該可以避免這個問題發生。

也有網友拿出美國聯合航空的例子，表示聯航在官網有針對「航空服務」的相關規範中明確指出，在航班飛行中，空服員會協助乘客前往盥洗間，協助檢查與安置乘客的行李、準備機上餐飲等，「但空服員無法提供任何醫療協助、幫忙如廁與餵食服務」

有網友指出，台灣這類提供優質服務的業者非常樂於助人，就算有客戶堅持要求某些特殊服務，最後服務人員仍會答應，所以導致有些人「得寸進尺」；雖然台灣人對外國人相當歡迎，但也希望外國人能尊重並遵守當地的規定與習俗，認為如果這位乘客當時的態度更有禮貌且尊重的話，結果可能會大不同；他指出，如果這位奧客是台灣人，「肯定會被台灣網友肉搜」，雖然基於隱私來說這並不好，「但對於我們大多數人來說，這傢伙活該」；也有網友支持長榮航空把這位胖奧客列入黑名單，並希望能夠知道這位奧客的名字，讓他能提醒自己美國的空服員朋友要小心此人。

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