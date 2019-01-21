空氣汙染受中國影響 南韓環境部：是常識

2019-01-21 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期深受霧霾所害，並因空氣汙染問題與中國發生一些爭執，南韓環境部今（21）日表示，南韓大氣汙染確實受到中國影響，並稱這是常識。

中國嚴重霧霾不僅影響當地民眾，甚至隨著風向進而危害台灣、南韓等鄰國，針對中國霾害影響南韓的說法，中國生態環境部大氣環境司司長劉炳江今日在例行記者會上指出，南韓不要一味責怪中方，而應重視治理南韓本國的排放問題。

根據《韓聯社》報導，劉炳江說：「一味指責別人傳輸影響自己，會耽誤治理霧霾的最佳機遇。」他還指出，中國空氣品質已改善40%以上，但是南韓空氣品質保持不變，還略有惡化。

南韓環境部當天做出反駁，一名高官表示，北半球盛行偏西風，特別是秋冬兩季，南韓大氣環境受中國影響較大是常識，在明天開始的兩國有關會議上，韓方將就此嚴正表態。

該人士還說，中方也不會否認南韓受其影響，從西方飄來的沙塵覆蓋北京，繼而飄向南韓，這是很明確的事實。

南韓與中國將於首爾舉行第23屆韓中環境合作聯合委員會會議，討論共同治霾等大氣污染問題，進一步加強雙邊、地區和全球環境合作機制。

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