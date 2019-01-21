WHO公布十大健康威脅 空汙、拒絕接種疫苗都榜上有名

2019-01-21 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）最近公布了「2019全球十大健康威脅」，除了伊波拉病毒、愛滋病之外，空氣汙染也榜上有名，另外，WHO更特別提到了許多民眾出於對疫苗的不信任，而拒絕接種疫苗，也會對全球人類的健康造成極大的威脅。

世界衛生組織最新發布的報告「2019全球十大健康威脅」中，點出了「空氣汙染與氣候變遷」、「非傳染性疾病」、「全球大流感」、「生存環境脆弱」、「抗生素抗藥性」、「伊波拉與其他高危險病毒」、「基礎醫療系統薄弱」、「拒絕接種疫苗」、「登革熱」，與「愛滋病」為10種嚴重威脅。

其中「空氣汙染與氣候變遷」的部分，WHO點出全球有9/10的人每天呼吸受汙染的空氣，WHO已經將空氣汙染列為對健康影響最大的環境風險，而空氣汙染同時也是全球氣候變遷的推手之一。

「非傳染性疾病」包含糖尿病、癌症、心血管疾病等等，因上述病症死亡的人數佔了全世界的70%，約為4100萬人，其中1500萬人在30至69歲之間就病逝，屬於過早死亡；WHO還預估，未來世界還可能面臨全球性的「大流感」，但目前仍難以預測全球流感的規模及嚴重性。

另外，WHO指出全球有超過16億人、約22%的全球人口暴露於「生存環境脆弱」的風險中，飽受乾旱、飢荒、戰亂等問題摧殘；世界上還有許多低收入、中低收入的國家，「基礎醫療系統薄弱」，基本的醫療需求無法被滿足。

「拒絕接種疫苗」也被WHO列為一大威脅，報告指出儘管研製出了可用疫苗，但是許多民眾對於疫苗缺乏信心，拒絕疫苗的接種，或是在較不發達的區域，民眾難以取得疫苗，WHO預估，假如拒絕接種的情形可以改善，可望避免全球150萬人的病逝。

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