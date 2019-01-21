和寵物說話很幼稚？ 專家：這些人超聰明

2019-01-21 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕不少人喜歡和自家毛小孩說話，過去和寵物對話被視為是幼稚的行為，稱作擬人論（Anthropomorphize），如今卻被解讀成聰明的表現。有研究指出，這些和寵物講話的人智商比較高，富有同理心，對身旁的事物有敏感的反應，是聰明和創意的表現。

綜合外媒報導，美國芝加哥大學行為學家埃普利（Nicholas Epley）表示，只有人類會將寵物當作人看待，代表著人類是最聰明的動物，嘗試和不同物種溝通，目前沒有其他物種會和人類一樣；而這種行為就是同理心，是大腦能力提升的表現，並非愚蠢。

研究中指出，時常和寵物說話的人，不僅想像力豐富，智商也比較高，對新事物的接受度高，對身旁事務也比較敏感，會用同理心思考對方立場，擁有更多生活智慧。

埃普利也提到，人類之所以想和動物溝通，是因為人類有強烈的社交慾望，會好奇其他有思想的生物在想什麼，並嘗試解釋一些不能理解的事物，像是我們把寵物當作人，想要找出為什麼牠們會破壞家具的原因。

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