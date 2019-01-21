通勤尖峰擠爆 東京地鐵祭免費食物紓解人潮

2019-01-21 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京鐵道網密集，通勤尖峰的人潮盛況更聞名於世，東京地下鐵為紓解最擁擠的「東西線」，以提供免費食物來誘使乘客提早出門搭車。

《法新社》報導，東京地鐵每天運輸約720萬人次，其中有些路線在通勤上下班時間極度擁擠，被稱是「通勤地獄」，連接東京都東部和千葉縣的「東西線」最為嚴重，上午7時50分至上午8時50分的一小時內，有超過7.6萬人搭乘，是原本預設的運輸量的2倍。

運營該路線的東京地下鐵公司表示，該路線的列車的擁擠度為199％，雖然運輸狀況仍然安全，但車廂內相當擁擠，乘客難以移動身體或四肢，因此大力鼓勵乘客搭乘早班列車，以幫助紓解高峰時段的人潮。

這項為期2週的「時差Biz」活動，鼓勵乘客避開尖峰時刻上下班，如果至少有2000名乘客每天搭乘早班列車，東京地下鐵將為早鳥乘客提供免費的天婦羅，如果人數達到2500人，則提供一碗蕎麥麵，達到3000人就提供天婦羅和蕎麥麵。

報導指出，約有1000家企業參與這項活動，允許員工比平常時間更早開工和提早下班，或是在家工作。

通勤擁擠問題將成為東京明年夏季舉行奧運會時將面臨的後勤挑戰之一，有些專家已呼籲當局採取相關措施，包括在家工作等，以避免奧運期間交通混亂。

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