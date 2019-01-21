科技也能很虔誠！ 教宗親自示範線上「一鍵禱告」

2019-01-21 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技進步，天主教祈禱福傳會日前推出「點擊祈禱」（Click to Pray）App，讓祈禱的行為不再僅限於雙手合十的手勢。為了加強推廣，教宗方濟各（Pope Francis）20日在梵蒂岡聖伯多祿廣場親自示範使用，並鼓勵年輕信徒下載。

綜合外媒報導，「點擊祈禱」App在2016年3月推出，包括英文、德文、法文、西班牙文、義大利文、葡萄牙文等語言版本，安卓（Android）和iOS系統皆適用，讓使用者每天都能在線上為天主教會使命和全人類面臨的困境，如天災受害等事禱告。

報導指出，82歲的方濟各透過助手拿著的觸控式平板電腦，一邊示範使用方法，一邊坦言，他其實很不擅長使用新科技。然而他說：「網際網路和社群是我們這個時代的資源，是與他人保持聯繫、分享價值觀和計畫的管道，也是表達我們渴望建構群體的方式。」

據了解，世界青年日（World Youth Day）活動近在眼前，將在1月22日至27日於巴拿馬舉辦，因此方濟各也強調：「我要邀請年輕信徒下載App，並持續和我們一起祈禱，特別是在活動的這段期間。」

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