「超級血狼月」歐美登場 下次得等18年

美國時間昨（20日）晚9點多出現了天文奇景「超級血狼月」（Super Blood Wolf Moon），空中的月亮在這段時間裡，會發出紅光，並且比平常更亮。 （歐新社）

2019-01-21 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國時間昨（20日）晚9點多出現了天文奇景「超級血狼月」（Super Blood Wolf Moon），空中的月亮在這段時間裡，會發出紅光，並且比平常更亮。

綜合媒體報導，昨日發生的「超級血狼月」從美東時間20日晚上9點36分（台灣時間21日早上10點36分）開始，到21日凌晨1點50分（台灣時間21日下午2點50分）結束，美洲、法國、比利時、西班牙只要天候不是多雲，都看得到完整的「超級血狼月」，其他歐洲、非洲國家則是可以看到部分的「超級血狼月」。

在「超級血狼月」發生的這段時間裡，月相必須是滿月，且距離地球最近，大小、亮度都會比平常看到的月亮大，而太陽則得剛好在月亮的對側，形成月全食。至於「超級血狼月」會呈現紅色，則是因為地球大氣層散射太陽光線，投射紅光在月亮上。

「狼月」得名於美國原住民對全年第1個滿月的稱呼，當時美洲原住民們認為，這段時間是狼群最為飢餓的時候。

「超級血狼月」這種天文現象相當罕見，錯過了20日的這次，下次要看到「超級血狼月」就得再等18年，昨日也是美國今年唯一的月全食，下次要在美國看到月全食，必須等到2021年5月。

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