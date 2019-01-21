聲援佳士工運被逮 北大岳昕等4人被迫拍「認罪影片」

2019-01-21 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕去年夏天聲援深圳佳士工運的中國左派青年有多人被捕。「佳士工人聲援團官網」今（21）日發文指出，有4名被捕的聲援團成員被迫拍攝「認罪影片」，在影片中承認「做出違法行為」，是「被激進組織洗腦」所致。

「佳士工人聲援團官網」的文章指出，中國北京大學等校有一些學生日前被警方頻繁約談，被告知，有4名聲援團成員包括北大畢業生岳昕、北大醫學部畢業生顧佳悅、中山大學碩士畢業生沈夢雨、南京農業大學畢業生鄭永明已經「認罪」，並拍攝了「認罪自述影片」，有些學生已經看過這段影片。

文章稱，整段影片中，顧佳悅、沈夢雨臉色蒼白、眼上帶著一道道黑圈，眼光呆滯、口齒不清，在自述說出認罪聲明時如同背稿子一般，還經常停頓，頻繁地眨眼，似乎記不起自己接下來要說什麼，好像需要努力地回憶。他們在影片中說，他們之所以做出「違法」行為，是因為「被激進組織洗腦」所致。

4人稱，這些組織的洗腦方式「極為別致」，內容是「學習各個社會問題的矛盾、尤其是關於工人等生活情況，進入工廠打工實踐、加深對剝削的痛恨，對比學習中國前30年的社會主義建設路程、否定改革開放」。4人表示，他們被洗腦成功後參加了指派任務，例如顧佳悅開辦博客論壇，報導國內發生的工人維權事件、沈夢雨進到工廠裡，和工人同吃同喝；岳昕則是帶頭示範，組建聲援團。

根據文章，岳昕稱自己是在學校活動中受激進左翼思想影響。去年8月5日被指派去佳士工人聲援團，參與一系列活動，發表含有不實資訊與比較誇張描述的文章，並聯絡境外記者媒體。她承認自己違法並稱要與這樣的思想和組織「徹底決裂」，若有機會的話，會站出來批判與揭露。她還說，「中國共產黨是在新時代以人民為中心，保證社會穩定基礎上，促進發展」，以後會「更加和黨站在一起」。

影片最後，4人對自己的行為和思想進行表態，「說認識到自己的違法本質，自己的思想是極端的、錯誤的，現在社會的進步正在解決各種矛盾，自己卻被幕後黑手為了滿足自己的野心而利用，妄圖顛覆政權，破壞國家安定，自己難逃法律制裁等等」。

佳士工人聲援團呼籲「打著紅旗反紅旗」的廣東警方，不要再用什麼認罪視頻來掩飾自己的罪惡，不要再幻想著人民會因為一個視頻而放棄鬥爭，「你們的唯一出路，是立即釋放被捕同志，向黨和政府，向全國人民如實坦白你們的罪行」。

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