小英民調逆風高飛《紐時》：獲得習近平的幫助

2019-01-21 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕在中國國家主席習近平發表《對台灣同胞書》40週年講話後，總統蔡英文強硬回應，獲得不少人的讚聲。對此，《紐約時報》則稱蔡英文在民調低迷的困境中「難以想像地獲得習近平的幫助」，習近平的談話也傷害國民黨，這波支持回升不確定是不是暫時的，因為這並未解決蔡英文仍得面對的內政問題。

得到習近平意外幫助 蔡英文支持率飆升

據《紐約時報》報導，由於人民不滿執政黨在經濟上的表現，民進黨在地方選舉中大敗，蔡英文也辭去了黨主席一職，這讓她2020大選的選情相當危險。不過，幾週前還在「掙扎」的她，卻「難以想像地獲得習近平的幫助」，習近平的談話引發台灣人的焦慮，同時也給了蔡英文機會，蔡英文罕見地不再作模稜兩可的回應，這讓她的支持率突然飆升，在黨內的影響力也重新發揮作用，如盟友卓榮泰當選了民進黨主席。

報導指出，蔡英文重振政治前景，代表專制中國很難在統一議題上對民主台灣提供有吸引力的方案。而台灣2300萬名人民雖然大多數都支持台灣的事實獨立，但又不想採取任何「可能招致中國軍事回應的正式行動」。即使如此，台灣還是一直偏向反對中國的威脅。

習近平傷害國民黨 葛來儀：國民黨怕被貼統一標籤

報導指出，習近平的談話傷害了國民黨，反而幫助了蔡英文。蔡英文巧妙地利用習近平的演說，將「九二共識」與中國的「一國兩制」連結起來，讓支持「九二共識」的國民黨只能防守。文章也解釋，比起中國其他地區的人民，「一國兩制」的確讓香港居民享有更多的自由，但近年來，支持民主的活動空間和言論自由的程度都正在縮小。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「國民黨不想被貼上捍衛習近平統一模式的標籤，因為這種模式正在侵蝕香港的自由（The K.M.T. doesn’t want to be tagged as defending Xi’s mode for unification that has led to the erosion of freedoms in Hong Kong）」。

一日行情 葛萊儀：重點是支持率是否只是暫時上升

報導指出，對於蔡英文獲得的支持是否會提高她連任的機會，目前仍是未知，因為這並沒有改變她仍得面臨的內政挑戰。葛來儀對此表示：「問題是，蔡英文的支持率上升是否只是暫時的（The question is whether the boost in Tsai support will be only temporary）。」

但葛來儀認為，中國對台灣的威脅，通常會讓對中國抱持較多批評態度的政黨受益，「當人民沒有安全感時，他們希望有一個能夠保護他們免於外來威脅的政府（The people want a government that can protect them from outside threats when they feel insecure）。」

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