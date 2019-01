小英民調逆風高飛《紐時》：獲得習近平的幫助

2019-01-21 15:08

〔即時新聞/綜合報導〕在中國國家主席習近平發表《對台灣同胞書》40週年講話後,總統蔡英文強硬回應,獲得不少人的讚聲。對此,《紐約時報》則稱蔡英文在民調低迷的困境中「難以想像地獲得習近平的幫助」,習近平的談話也傷害國民黨,這波支持回升不確定是不是暫時的,因為這並未解決蔡英文仍得面對的內政問題。

得到習近平意外幫助 蔡英文支持率飆升

據《紐約時報》報導,由於人民不滿執政黨在經濟上的表現,民進黨在地方選舉中大敗,蔡英文也辭去了黨主席一職,這讓她2020大選的選情相當危險。不過,幾週前還在「掙扎」的她,卻「難以想像地獲得習近平的幫助」,習近平的談話引發台灣人的焦慮,同時也給了蔡英文機會,蔡英文罕見地不再作模稜兩可的回應,這讓她的支持率突然飆升,在黨內的影響力也重新發揮作用,如盟友卓榮泰當選了民進黨主席。

報導指出,蔡英文重振政治前景,代表專制中國很難在統一議題上對民主台灣提供有吸引力的方案。而台灣2300萬名人民雖然大多數都支持台灣的事實獨立,但又不想採取任何「可能招致中國軍事回應的正式行動」。即使如此,台灣還是一直偏向反對中國的威脅。

習近平傷害國民黨 葛來儀:國民黨怕被貼統一標籤

報導指出,習近平的談話傷害了國民黨,反而幫助了蔡英文。蔡英文巧妙地利用習近平的演說,將「九二共識」與中國的「一國兩制」連結起來,讓支持「九二共識」的國民黨只能防守。文章也解釋,比起中國其他地區的人民,「一國兩制」的確讓香港居民享有更多的自由,但近年來,支持民主的活動空間和言論自由的程度都正在縮小。

美國戰略暨國際研究中心(CSIS)亞洲資深顧問葛來儀(Bonnie Glaser)表示:「國民黨不想被貼上捍衛習近平統一模式的標籤,因為這種模式正在侵蝕香港的自由(The K.M.T. doesn’t want to be tagged as defending Xi’s mode for unification that has led to the erosion of freedoms in Hong Kong)」。

一日行情 葛萊儀:重點是支持率是否只是暫時上升

報導指出,對於蔡英文獲得的支持是否會提高她連任的機會,目前仍是未知,因為這並沒有改變她仍得面臨的內政挑戰。葛來儀對此表示:「問題是,蔡英文的支持率上升是否只是暫時的(The question is whether the boost in Tsai support will be only temporary)。」

但葛來儀認為,中國對台灣的威脅,通常會讓對中國抱持較多批評態度的政黨受益,「當人民沒有安全感時,他們希望有一個能夠保護他們免於外來威脅的政府(The people want a government that can protect them from outside threats when they feel insecure)。」

