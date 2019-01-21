中國對台軟硬施壓 澳學者：台灣不用自亂陣腳

2019-01-21 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來不斷加強對台灣打壓，中國國家主席習近平日前發表對台談話，提出「一國兩制」，引起國際批評。澳洲國立大學國際關係博士候選人宋文笛認為，因美中對抗升溫，習不得不發表對台講話，但又無心過多著墨，台灣處於兩強夾縫中，面對中國軟硬兩手的話語，應展現戰略沉著，避免反應過度。

宋文笛在《BBC中文網》發表評論，他提到中國國台辦主任劉結一日前在官媒《求是》雜誌上發表長文，解讀習近平的對台談話，雖然台灣議題重要，但論重要性、迫切性都不如中美關係大局。所以習在台灣議題上無意過多著墨，北京對於台灣的階段性目標更多在於擱置議題，不出亂子。

宋文笛認為，習近平現在有3個方向處理台灣問題，除了沿用過去舊方針，也對台釋出善意，「確保台灣不會跑」；另外還要「確保兩岸問題不會持續擴大，成為中美問題的籌碼」。他提到，北京最擔心的其實是，美國會加碼介入台灣政治以及兩岸關係，包括美國國會通過多項友台法案等議題，都引起北京的疑慮，擔心明年台灣總統大選後，美國政府會出手幫助民進黨。

宋文笛表示，中美競逐態勢已現，但是冷戰之勢未成，面對這種不明的國際大局，台灣處於兩強夾縫中，面對中國軟硬兩手的話語，應展現戰略沉著，避免反應過度，面對中國軟硬兩面手法，無須自做多情也切忌自亂陣腳。

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