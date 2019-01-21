北方四島領土問題有解？ 傳安倍晉三著眼於「兩島移交」

2019-01-21 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本和俄羅斯之間因「北方四島」領土議題上存在爭議，而日本政界人士透露，首相安倍晉三傳出著眼於將「兩島移交」作為領土問題的解決方案，若俄羅斯能移交北方四島中的「色丹島」及「齒舞群島」，就可能締結日俄和平條約。

根據日本《共同社》報導，安倍政府傾向於將「兩島移交」作為解決方案，原因出自於俄羅斯總統普廷將北方四島全部視為俄羅斯領土，若繼續向普廷要求歸還擇捉島和國後島，談判將會觸礁，過去在1956年《日蘇共同宣言》中寫明的移交色丹島和齒舞群島也會變得遙不可及。

不過政界人士認為，若採用「兩島移交」作為解決方案，國內輿論可能會認為是在放棄擇捉島和國後島這兩個「日本固有領土」；安倍政權幹部則認為，若是力爭先「歸還」色丹島和齒舞群島，接著再「歸還」佔北方四島總面積93%的擇捉島和國後島，普廷對此不可能會同意。

關於色丹島和齒舞群島移交議題，日俄關係消息人士透露，安倍晉三在去年11月的日俄首腦會談中向普廷表示「對於日本來說，這條底線不能讓步」，據稱普廷表示理解。但是關於「兩島移交」，普廷指稱這不等於「交出主權」，和要求移交主權的日本有著巨大分歧，安倍晉三在22日將在莫斯克與普廷會談，預計在會談中安倍晉三可能會被迫面臨艱難談判。

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