中國足球險勝泰國 官媒怒嗆「還是那副要死不活的樣子」

2019-01-21 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕昨（20日）晚間亞洲杯足球賽16強，中國以2:1險勝泰國，不過比賽內容令官媒非常不滿意，嗆中國足球隊「還是那副要死不活的樣子」，8強賽將面對伊朗隊，直言「出局是大概率事件」。

亞洲杯足球賽16強，中國對上泰國，儘管泰國隊少了3名主力，仍讓中國陷入苦戰，上半場結束，泰國隊1:0領先，下半場中國隊在義大利籍名帥「銀狐」里皮（Marcello Lippi）的換人調度下，中國隊2:1逆轉泰國，驚險晉級亞洲盃8強，賽後中國官媒《新華社》刊發一篇〈國足完成了基本任務，僅僅如此〉痛批中國足球隊表現。

《新華社》表示：「國足進入亞洲杯八強，基本完成賽前預定目標，但也就是如此了」，因為下一場將面對亞洲足球強權伊朗隊，中國隊出局是「大概率事件」，雖然官媒對里皮執教功力表示讚賞，其果斷換人，扭轉了不利局面，但同時怒批「心比天高，命比紙薄」的中國足球隊，對世界排名遠低於他們的泰國隊，還陷入如此不利的局面，令人尷尬。

《新華社》指出：「我們的亞冠拿了冠軍了、我們的外援外教都是世界級的了、我們球員的身價嚇死人了、我們的資本瘋狂殺進足球圈了」，但是中國足球「還是那副要死不活的樣子。」

而中國隊許多主力成員年齡都在30歲以上，但總教練里皮卻嘆年輕球員還是「經驗不足」，《新華社》表示，本屆亞洲杯之後，中國隊肯定將進入重建階段，「看著亞洲各路豪強們青春的面孔、強烈的衝擊，中國足球該如何自處？」

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