冬季風暴侵襲 嚴重影響美國東北部航空交通

2019-01-21 05:20

〔中央社〕一波強大的冬季風暴今天侵襲美國東部地區，不僅為各地帶來今年最低溫，許多地方還出現大規模降雪，暴風雪也對東北部新英格蘭地區（New England）的航空交通造成嚴重影響。

美聯社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）週末前向至少15個州的部分或全部地區發布冬季風暴警報，範圍涵蓋密蘇里州（Missouri）東南部到緬因州（Maine）北端。

航班追蹤網站（FlightAware）的數據顯示，今天全美各地有將近2000個航班被取消，而波士頓洛根機場（Logan Airport）是受暴風雪影響最嚴重的機場之一。

紐約州阿迪朗達克（Adirondacks）部分山區積雪達20英寸（約50公分），麻薩諸塞州西部的波克夏爾（Berkshires）地區則高達10英寸（約25公分）。

佛蒙特州部分地區積雪也達一英尺（約30公分），且在暴風雪結束前還可能再累積一英尺高。

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