不滿馬其頓更改國名協議 數萬希臘民眾上街抗議

2019-01-21 03:44

〔中央社〕希臘首都雅典今天有數萬人上街示威，抗議政府與馬其頓簽署馬國更改國名的協議，警方與一群蒙面抗議者爆發衝突，導致許多人受傷。預計希臘國會將在數天內批准這項協議。

法新社報導，希臘警方估計，格林威治時間20日12時00分（台灣時間20日晚間8時），示威群眾多達6萬人，但這場示威的發起人表示，有10萬人參與抗議。

約有30名蒙面的年輕抗議人士設法強行突破國會大樓外牆，並扔擲石塊和其他物品，於是衝突爆發。鎮暴警察便發射催淚瓦斯，把抗議群眾驅趕出國會大樓外。

希臘公民保護部（Ministry Of Citizen Protection）指出，10名警員在這場示威抗議中受傷。一處急救站則表示，2名抗議人士因為呼吸困難而送醫治療。

馬其頓曾隸屬前南斯拉夫聯邦共和國（Yugoslavia），但對於大多數希臘民眾來說，馬其頓是他們歷史悠久的北部省份名字。

馬其頓1991年脫離前南斯拉夫獨立後，希臘一直阻擋馬其頓加入聯合國（UN）和歐盟（EU）。兩國去年達成協議，一旦馬其頓更名，希臘將不再否決馬其頓加入聯合國和歐盟。

馬其頓國會11日表決通過，將國名更改為北馬其頓共和國（Republic of North Macedonia）。

希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）16日贏得國會的信任投票後，料將促成國會批准他去年與馬其頓達成的協議，以平息數十年來兩國間的爭端

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