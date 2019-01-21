裴洛西反對移民改革妥協 川普重砲抨擊

2019-01-21 01:36

〔中央社〕美國總統川普今天痛批民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西，因為裴洛西反對他提出移民改革與墨西哥邊界圍牆的協議，川普希望以這項妥協方案結束長達30天的聯邦政府局部停擺僵局。

法新社報導，川普提議為大約一百萬移民提供臨時保護，以換取興建美國與墨西哥邊界圍牆的57億美元預算，裴洛西（Nancy Pelosi）昨天表示，她認為這項提議是「行不通的」。

川普今天則在推特（Twitter）貼文表示：「裴洛西表現得很不理性，而且太過左傾，現在她已正式成為極端的民主黨人。她對自己黨內的『左派人士』如此恐懼，以至於她失去了控制權。」

他指出：「順道一提，清理一下舊金山的街道，髒得令人作嘔！」裴洛西的選區包含舊金山。

川普還在另一則貼文寫道：「不，赦免不是我提議的一部分，而是將『童年抵達者暫緩驅逐辦法』（DACA）延長3年。」

這項辦法是前總統歐巴馬（Barack Obama）為了保護孩提時代就入境美國的無證移民，而在2012年6月開始執行的移民政策。

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