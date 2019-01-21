防野火！美國加州小城發起「山羊集資」

2019-01-21 00:29

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國加州城鎮內華達城（Nevada City）為了防止野火襲擾，上個月仿照集資平台「GoFundMe」成立「山羊集資」（Goat Fund Me）的募資網頁，目標是籌得3萬美元（約93萬台幣），以飼養更多山羊，吃掉助長野火的灌木叢，推出後引發熱烈回響。

「山羊集資」網頁寫道，當地需要約200隻山羊，以清除450英畝綠地，200隻山羊1天可吃掉1英畝，每英畝成本達1000美元。自網頁設立一個月以來，該城已募得1萬7000美元。這筆資金也將用來聘請牧羊工人。

野火通常在夏天後蔓延，冬天是最好的清理時間，且牧羊工人只在冬季有空。該市官員指出，除冬天外，牧羊工人已將羊隻租借給其他市鎮。對於野火侵襲植被，內華達市議會希望這些山羊能充當先鋒，讓人們追隨其腳步清理樹葉樹枝。

內華達城位於加州天堂鎮（Paradise）南方70英里處，去年加州歷經州史死亡人數最多的大火，天堂鎮幾乎全毀，令該城對野火甚感憂心。內華達城副市長謝努（Reinette Senum）在募資網頁上寫道，需要處理的面積甚大，將分成小部分逐步進行，風險最高之地將優先處理。

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