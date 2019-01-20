星巴克億萬創辦人舒茲 傳2020年有意角逐美總統

2019-01-20 23:08

〔中央社〕「華盛頓郵報」引述兩名知情人士報導，美國億萬富豪、連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）創辦人舒茲，已經和顧問研商以無黨籍身分角逐2020年美國總統大選的可能性。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，星巴克前執行長舒茲（Howard Schultz）身價達33億美元（約新台幣1018億元），他形容自己是「終身民主黨人」。他尚未公開表態是否參選下屆美國總統大選，也仍未排除代表民主黨出征的可能性。

舒茲去年夏天退休時表示，他將專注於公共服務，意味參選總統是可能選項之一。他去年6月告訴CNBC：「就讓我們靜觀其變。」

報導指出，審慎考慮參選的舒茲，曾和一群星巴克前顧問和前董事相談。其中包括民主黨籍前新澤西州聯邦參議員布萊德雷（Bill Bradley），和曾替已故共和黨美國總統參選人馬侃（John McCain）擔任2008年競選總幹事的施密特（Steve Schmidt）。

此外，舒茲也透過星巴克董事會和個人慈善活動的管道，和美國前軍方官員建立密切關係，其中包括前國防部長蓋茨（Robert Gates）和退休海軍上將穆倫（Mike Mullen）。

舒茲28日起將在全美宣傳他出版的回憶錄，書中形容他的人生旅程是「重新想像美國的承諾」。記者向舒茲個人辦公室尋求評論，至今尚未接獲回覆。

舒茲擔任星巴克執行長時，表現出富同情心的領導人形象，盼透過星巴克替社會作出貢獻。他提供星巴克零售店員工的福利，替他贏得美名。這些福利包括持股計畫、兼職員工加入健保選項，和免費透過網路就讀大學的機會。

美國總統川普2017年1月宣布禁止7個穆斯林居多數國家的人民入境美國時，舒茲唱反調宣布，全球星巴克門市將雇用1萬名難民。

美國民主黨目前已有多位政治人物有意爭取入主白宮機會，以挑戰川普。包括已宣布投入初選的兩位女性聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）和陸天娜（Kirsten Gillibrand），及考慮參選的前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）、前副總統拜登（Joe Biden）和聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）與賀錦麗（Kamala Harris）。

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