星巴克億萬創辦人舒茲 傳2020年有意角逐美總統

2019-01-20 23:08

〔中央社〕「華盛頓郵報」引述兩名知情人士報導，美國億萬富豪、連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）創辦人舒茲，已經和顧問研商以無黨籍身分角逐2020年美國總統大選的可能性。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，星巴克前執行長舒茲（Howard Schultz）身價達33億美元（約新台幣1018億元），他形容自己是「終身民主黨人」。他尚未公開表態是否參選下屆美國總統大選，也仍未排除代表民主黨出征的可能性。

舒茲去年夏天退休時表示，他將專注於公共服務，意味參選總統是可能選項之一。他去年6月告訴CNBC：「就讓我們靜觀其變。」

報導指出，審慎考慮參選的舒茲，曾和一群星巴克前顧問和前董事相談。其中包括民主黨籍前新澤西州聯邦參議員布萊德雷（Bill Bradley），和曾替已故共和黨美國總統參選人馬侃（John McCain）擔任2008年競選總幹事的施密特（Steve Schmidt）。

此外，舒茲也透過星巴克董事會和個人慈善活動的管道，和美國前軍方官員建立密切關係，其中包括前國防部長蓋茨（Robert Gates）和退休海軍上將穆倫（Mike Mullen）。

舒茲28日起將在全美宣傳他出版的回憶錄，書中形容他的人生旅程是「重新想像美國的承諾」。記者向舒茲個人辦公室尋求評論，至今尚未接獲回覆。

舒茲擔任星巴克執行長時，表現出富同情心的領導人形象，盼透過星巴克替社會作出貢獻。他提供星巴克零售店員工的福利，替他贏得美名。這些福利包括持股計畫、兼職員工加入健保選項，和免費透過網路就讀大學的機會。

美國總統川普2017年1月宣布禁止7個穆斯林居多數國家的人民入境美國時，舒茲唱反調宣布，全球星巴克門市將雇用1萬名難民。

美國民主黨目前已有多位政治人物有意爭取入主白宮機會，以挑戰川普。包括已宣布投入初選的兩位女性聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）和陸天娜（Kirsten Gillibrand），及考慮參選的前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）、前副總統拜登（Joe Biden）和聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）與賀錦麗（Kamala Harris）。

  • 2018年8月2日，在中國上海舉行的星巴克和阿里巴巴戰略合作夥伴關係新聞發布會上，中國國家主席習近平和星巴克執行主席舒茲出現在屏幕上。（路透）

    2018年8月2日，在中國上海舉行的星巴克和阿里巴巴戰略合作夥伴關係新聞發布會上，中國國家主席習近平和星巴克執行主席舒茲出現在屏幕上。（路透）

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