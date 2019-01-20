美國原住民遊行 疑川普粉絲學生竟近距離騷擾

2019-01-20 23:16

〔記者茅毅／台北報導〕華府18日有美國原住民遊行和反墮胎集會，卻發生一群教會學校的青少年學子騷擾美國原住民越戰退伍軍人的憾事。由於為首的學生頭戴印有美國總統川普的競選口號「讓美國再度偉大（ＭＡＧＡ）」的紅色棒球帽，很可能是川普粉絲，因此在遊行主辦單位把這段影片放上網路後，19日在網路上引發爭議。校方也發布聲明譴責，經調查後不排除開除涉及的學生。

來自美國肯塔基州肯頓（Kenton）郡公園山（Park Hills）市私立男校「科文頓天主教高中（Covington Catholic High School）」的學生，18日在華府參加反墮胎集會後，團團圍住64歲的美國原住民菲力普斯（Nathan Philips），當時他正在吟唱和打鼓。其中一名學生頭戴ＭＡＧＡ的紅色棒球帽，近距離盯著他笑。

四周的學生開始鼓譟、嘲笑，故意模仿菲力普斯的動作，學他吟唱，甚至喊起「築牆、築牆（即川普從競選總統以來力推在美國與墨西哥邊界構築圍牆，阻隔拉美無證移民的主張）」、ＭＡＧＡ等口號，跳起紐西蘭原住民毛利人傳統的戰舞（haka）。其中部分穿戴紅色的ＭＡＧＡ棒球帽與衣服。

根據「今日印第安國度（Indian Country Today）」網站，菲力普斯是美國內布拉斯加州奧瑪哈（Omaha）部落長老，也是越戰退伍老兵，當天在阿靈頓國家公墓紀念美國原住民退伍軍人。

對此，菲力普斯在社群媒體「Instagram」上一段影片中拭著淚說，希望這些年輕人能把精力用在使美國變成真的很棒的地方，幫助那些飢餓的人。他還說，打鼓時想到因骨髓癌於約4年前病故的妻子，以及全球原住民社群當前面臨的威脅。

這群學生就讀的文頓天主教高中及「羅馬天主教科文頓教區（Roman Catholic Diocese of Covington）」發布共同聲明， 譴責這些學生的行徑，並對菲力普斯和全體美國原住民致上最深的歉意，此一行徑違反教會對人的尊嚴及尊重的教誨。該聲明指出，「事件已進入調查，本校將做出適當處分，包括開除（學籍）在內」。該校官網及其社群媒體「臉書」專頁，19日下午雙雙當機。

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