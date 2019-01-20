除了中國...「這個國家」打壓人權也變本加厲

國際組織「人權觀察」（Human Right Watch）日前發布的《2019世界人權報告》指出，越南的人權狀況持續惡化。圖為2012年越南人民在首都河內示威的畫面。（美聯社）

2019-01-20 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕國際組織「人權觀察」（Human Right Watch）日前發布的《2019世界人權報告》指出，越南的人權狀況持續惡化，然而其捐助國和貿易夥伴視若無睹。

「人權觀察」17日發布的《2019世界人權報告》內容長達674頁，除了指出中國的鎮壓措施達到六四事件以來最高峰，也另針對越南，直指2018年越南不斷加強壓制國內人民的言論、集會結社及宗教自由，過去1年超過42人因公然批評政府、參加合平示威被捕；去年8月，環保運動者黎庭良（Le Dinh Luong）被控加入海外非法政黨，遭判20年有期徒刑，是近年來判刑最重的案件之一。

此外，越南警方會用監視、騷擾、軟禁、刑訊逼供等手段對待人權倡議者，政府對此袖手旁觀，還會包庇施暴者；社運人士若被不明人士攻擊或搗亂，警方對類似案件一概不受理調查。

人權觀察亞洲區副主任羅柏森（Phil Robertson）表示，越南政府想藉高壓手段擊垮改革人士的意志，然而這樣的策略只會助長當地的維權運動，他也呼籲越南的捐助國和貿易夥伴聲援當地的維權人士，別再視而不見。

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