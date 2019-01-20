憂英國無協議脫歐 梅克爾喊話：歐盟也有責任幫忙

2019-01-20 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕面對英國首相梅伊（Theresa May）所提出的脫歐協議被英國下議院否決，剩不到10週的脫歐期限岌岌可危。對此，德國總理梅克爾 （Angela Merkel） 昨日也向歐盟示警，「若英國無法順利脫歐，歐盟連帶也有絕對責任」。

綜合外媒報導，隨著全球經濟自去年來便因貿易戰和英國脫歐等不確定性因素陷入波動，梅克爾昨日公開發表演說便提到，當前英國脫歐絕不只是梅伊1個人的任務，也取決於歐盟是否願意擔起一定的責任，並表示，「我們有責任認真幫助英國脫歐，這樣50年後的人們才不會回頭指責我們，為什麼脫歐當初沒能達成協議？」

面對外界普遍擔心英國脫歐對歐洲及英國各大企業和經濟是否造成重大影響，梅克爾也指出，當前其會繼續爭取英國與歐盟之間建立良好的合作關係直到工作的最後1天，並承諾，願意在英國脫歐之後，繼續維持與英國的合作往來。

據了解，儘管此前歐盟已同意梅伊所提出的脫歐協議版本，但英國下議院15日卻以432：202票壓倒性票數否決此草案，而根據歐盟規定，即便截至3月29日雙方仍無法達成協議，英國仍將按照既定時程脫歐，為無協議脫歐提升更多可能性。

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