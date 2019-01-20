「鱔」有「鱔」報？強國直播主活黃鱔塞下體 23人判刑

2019-01-20 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國的女直播主琪琪，在2017年3月時應「老闆」要求，把活黃鱔塞入下體自慰，當時引發軒然大波。近日法院做出判決，琪琪被判處1年9個月的有期徒刑，其餘22名被告則被判處10年以下的有期徒刑。

綜合媒體報導，現年26歲的琪琪原本和男友經營淘寶生意，然而因經營不善負債。她聽說當網路主播主很賺錢，為還債踏入「情色直播」之路。在2017年3月直播期間，有老闆指名想看「黃鱔表演」，琪琪當時想說，起鬨的人都是她的死忠粉絲，且幾個人看而已、無妨，便建立VIP群組，拿保險套包住活黃鱔，再塞到下體自慰。

然而，群組中有人把表演畫面截圖、上傳網路，不但使琪琪聲名大噪，也讓她被執法人員盯上。警方破獲後，包含琪琪共23人遭到起訴。近日判決出爐，琪琪不但要交出從事淫穢直播後的所有獲利，還因違反「傳播淫穢物品牟利罪」，遭囚21個月、遭罰5萬人民幣（約台幣23萬元）元；其他涉案人則分別被判處3年至10年不等的有期徒刑。

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