「以身為台裔美籍人為榮」楊安澤將投入美國總統選戰

2019-01-20 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕第59屆美國總統大選將於明年（2020年）舉行，計畫參與民主黨黨內初選的台裔美籍人楊安澤（Andrew Yang），是民主黨史上首位爭取總統提名的亞裔人士，昨日接受《中央社》專訪時，表示他「以身為台美人（台裔美籍人）為榮」。

根據《中央社》報導，正在全美進行募款、造勢活動的楊安澤表示，他出來選總統的原因之一，是因為他跟大部分的台灣人一樣，擁有對土地有感情又夠聰明的特質。他的父母為了給下一代更好的生活，而去了美國，台裔美籍人從美國得到了許多，「現在這個國家需要我們」。

楊安澤認為，他與現任美國總統川普有相似之處，他們同樣會努力找出問題，並想辦法解決，但川普選擇「走回頭路」為解決方法，他則是選擇順應時代潮流，例如在自動化浪潮造成的失業問題上，川普選擇解決移民，但楊安澤認為，解決移民治標不治本，他會選擇其他方式。

現年44歲的楊安澤，在美國曾經擔任律師、科技業主管，還有許多創業成功的經驗。根據美媒報導，楊安澤提出了「自由津貼」的政見，主張要發給每位美國成人每月1000美元（約新台幣3.1萬元），以緩解美國在製造業自動化浪潮下的產業轉型陣痛期。

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