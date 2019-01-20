讓五星旗飄揚教堂 中共統戰部促天主教團追隨「習思想」

2019-01-20 22:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國與梵蒂岡去年九月簽署主教任命協議後，官方教會和地下教會逐漸融為一體。中共中央統戰部副部長王作安近日即要求中國天主教最高機構「一會一團」（中國天主教愛國會、天主教主教團），須帶領教徒學習「習思想」，並落實教堂掛國旗，主教團主席馬英林主教對此稱「決心不負黨和政府重托」。

根據中國「一會一團」發布之消息，王作安日前到訪時，主教團主席馬英林、常務副主席沈斌、中國天主教愛國會副主席兼秘書長劉元龍等人，親自匯報去年成績及後續計畫。王作安隨即指示，「一會一團」應緊跟形勢，帶領教徒貫徹學習「習近平新時代中國特色社會主義思想」，同時也須努力「實踐（天主教）中國化」，包括在重大節日舉行升國旗儀式，「讓五星紅旗高高飄揚在教堂院內」。

中梵雙方在爭拗半世紀後，去年九月就主教任命達成協議，今後北京將提名主教人選，由教宗確認或否決。部分地下主教則在教廷要求下，讓位給北京任命之主教。王作安此次也指出，一會一團須「做好主教的選聖和地下主教的轉化工作」。馬英林對於官方的要求回應道，新的一年內將鼓足幹勁、團結一心，「為建國七十週年交出一份滿意的答案卷」。

《香港蘋果日報》指出，多名地下教會神父和教友表示，已有政府人士上門要求他們加入愛國會，農曆新年後情況恐更糟。再者，掛五星紅旗只是一個小開端，「中國社會科學院」有專門研究天主教的學者，他們將一步步改變天主教教規和教義，形同變相消滅天主教教會。教友也批評，教廷漠視天主教在中國變成愛國組織，「梵蒂岡已被中國政府部份掌握」。

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