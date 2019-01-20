抓包「偷吃」氣炸！ 她怒把男友的Xbox賤賣120元

2019-01-20 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕女生抓到男友在外「偷吃」時，大部分的人可能會選擇直接分手不再往來，但也有人會採取一些小小的報復行動，一解心頭氣，英國就有1名懷了男友孩子的24歲小媽媽，在發現男友偷吃之後，一氣之下把男友價值連城的遊戲全部以3英鎊（約新台幣120元）賣了。

綜合媒體報導，懷有身孕的英國24歲女子喬治亞傑克森（Georgia Jackson），最近抓到男友偷吃之後，一氣之下把男友的Xbox遊戲機、1副名牌耳機、4款遊戲全部打包成遊戲禮包，在臉書拍賣社團以3英鎊的低價出售。

喬治亞傑克森在拍賣社團表示，因為我抓到了我男友和其他女孩上床，「因此我決定用這個價格（3英鎊），把他的驕傲和樂趣賣了，我得花錢幫自己買個菜刀，因為原本那把正插在他的輪胎上」，第1個下單的人只要花3英鎊，就可以得到這個超便宜的遊戲禮包。

喬治亞傑克森後來更表示，在賣掉男友的「樂趣」之後，「我感覺好多了」，他也不後悔讓男友丟臉，只是沒想到會得到網友這麼多的關注，甚至被媒體轉載。喬治亞傑克森更說，她原本計畫打碎遊戲機和遊戲，但她覺得賤價賣掉會讓男友更加難受，才上網拍賣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/