中國司法再掀淫亂醜聞 律師「定期送處女」討好大法官

2019-01-21 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國司法「淫亂醜聞」再因日前火紅的「千億礦權案」浮上檯面。旅美中國法學博士張傑曾爆料，中國最高法院大搞「權色交易」，中國作家慕容雪村也提到，有律師會投大法官所好，定期送處女。

張傑曾於去年2月投給海外中文媒體1段影片，爆料「中共法院腐敗，上至最高法院，下到各個高級法院、中級法院和基層法院，可謂不可勝數」、「在法院腐敗中，除了經濟上的貪腐，還有另一類腐敗也是怵目心驚，那就是法官淫亂。」除了女律師會透過美色得到法官幫助，還有法官曾在2013年8月集體嫖妓的影片外流，或是法院系統內部，院長、庭長與年輕的女法官或者上級法院領導與下級法院女法官之間的淫亂。

張傑批評，「中共法官淫亂現象說明，法官本質就是腐敗。」主張司法獨立，才能控制和減少司法淫亂。

2015年10月，慕容雪村發表長篇小說《原諒我紅塵顛倒》英文版，提及中國司法界黑幕。綜合媒體報導，慕容雪村在發布會上說，「因為我是學法律出身，所以對律師行業有比較多的認識。」她舉例「廣東的一個大律師告訴我，有一個在牢里的律師陳卓倫，他是做經濟案件的律師。他當時和最高法院的大法官關係很好。這個大法官特別喜歡處女，陳卓倫就定期給他送，這樣的交易。」

相關新聞遭轉發到PTT，網友留言「難怪一堆廢渣舔得要死」、「這麼好，我也要當中國最高法官」、「官妓文化已經很久了好嗎」、「果然是古中國，官妓，官就是天，女人都是黨的。」

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