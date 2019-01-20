多次推遲發射 美國神秘偵查衛星終於升空

2019-01-20 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國三角洲4號重型火箭（Delta 4）當地時間週六（19日）在加州升空，其搭載了神秘的偵查衛星，任務名為「NROL-71」。

綜合外媒報導，三角洲4號搭載了美國國家偵察局（National Reconnaissance Office）的衛星，於當地時間週六上午11時10分（台灣時間週日凌晨3時10分）從加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射升空。

自去年12月底，三角洲4號出於各種原因，包括氫氣洩露、強風和地面通訊設備問題，發射時間一再推遲，直到週六終於成功發射，但「NROL-71」任務細節未公布。

「NROL-71」任務由聯合發射聯盟（United Launch Alliance）負責，這是洛克希德·馬丁太空系統與波音國防航太組成的合資公司。

ULA政府和商業項目副總裁溫茲（Gary Wentz）發聲明表示，「祝賀我們的團隊和任務合作夥伴，成功交付這一重要資產，以支持國家安全任務」。

三角洲4號重型火箭高達71公尺，是ULA機隊中最重的火箭，可以產生超過210萬磅（約95公斤）的推力。

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