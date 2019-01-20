老翁莫名發狂半夜掐妻 開槍射傷2員警隨即飲彈自盡

2019-01-20 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲18日發生一起離奇凶案。一名老翁睡前莫名發狂，突然掐住妻子的脖子，妻子掙脫後報警處理，警方到場後，老翁用獵槍射傷2名員警，隨即飲彈自盡。

綜合媒體報導，澳洲新南威爾士州格倫因尼斯（Glen Innes）的一名74歲老翁艾瑞克（Eric John Newman）及59歲妻子蕾斯莉（Lesley Ann Newman）是對鶼鰈情深的夫妻。然而，18日晚間當蕾斯莉要上床睡覺時，艾瑞克莫名發狂，猛力掐住蕾斯莉的脖子，令她嚇了一大跳連忙逃亡，並向女兒及鄰居求救報警及通知救護車。

警消到達現場後，蕾斯莉被送上了救護車。而艾瑞克手持步槍，呆呆地仰望星空，3名前來的員警上前去，與艾瑞克短暫交談後，艾瑞克忽地拔槍扣下板機，擊中其中一名女警的喉嚨，而子彈穿過女警的脖子，也傷及男員警的臉頰，而第3名女員警則是名見習警察，並未受傷。擊傷2名員警後，艾瑞克隨即飲彈自盡。

蕾斯莉受了輕傷，而臉頰受傷的男員警已無大礙，但女員警則在進一步治療中，恐有性命之虞。

警方調查，艾瑞克是個熱愛狩獵的獵人，曾拿下幾個狩獵比賽的獎杯，家中也有許多獵物的標本，但他並無暴力史，且原本還打算要給太太一個60歲生日驚喜，為何會莫名行兇，仍讓警方一頭霧水。

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