剛果憲法法庭判總統選舉有效 落選人轟「憲法政變」

2019-01-20 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕剛果民主共和國去年的總統大選由在野黨候選人齊塞克迪（Felix Tshisekedi）勝選，但落選的反對黨候選人法尤盧（Martin Fayulu）直指結果有誤，要求重新計票，並提起上訴。今日剛果憲法法庭宣布，總統當選人為齊塞克迪，讓法尤盧痛批這是「憲法政變」。

綜合外媒報導，剛果於去年12月30日進行大選，選委會本月10日公布選舉結果，指出得票率38.57%的齊塞克迪勝出。豈料各地對結果有所疑慮，批評當局計票方式不公。第2高票敗選的法尤盧不承認選舉結果，決定向憲法法庭提起上訴。

法尤盧曾批評，此次選舉結果是即將卸任的總統卡比拉（Joseph Kabila）與齊塞克迪共同策劃的選舉政變，目的是為了阻止他當選。不過憲法法庭駁回重新計票的要求，仍判定，齊塞克迪以簡單多數，成為大選的勝選人。憲法法庭也提到，法尤盧未能證明選委會公布的結果有誤。

法尤盧無法接受憲法法庭之判決，痛罵「憲法法院是為獨裁政權服務，不僅藐視國民、非洲聯盟與國際社會，還促使錯誤的結果生效，並啟動了1場憲法政變」。法尤盧同時強調，他還是合法的總統，要支持群眾「共同抵制法庭判決」。

南部非洲發展共同體（SADC）對此表示，祝賀齊塞克迪先生當選，呼籲剛果國民應支持當選總統，以維護「團結、和平及穩定」。

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