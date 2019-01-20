中國2高鐵列車競飆！警方：管不了也追不上

2019-01-20 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期內傳出高速列車在軌道上競速的事件，1輛從上海開往北京的列車發現自己被追上後，竟加速超越被民眾拍下貼網。

綜合外媒報導，這段15秒的影片中，中國高鐵上的乘客發現1輛「復興號」高鐵被「和諧號」列車趕上，2車並駕齊驅約2分鐘後，「復興號」列車突然開始加速超越「和諧號」，列車上的乘客發現詭異情景後，將整個過程錄影貼上「微博」引發討論，也有民眾對此將貼文轉發給警察單位的微博上，警方微博小編幽默回覆「管不了，也追不上」。

《中國新聞網》詢問鐵路局匿名官員，他表示「超車是正常的，但飆車並不可能」，一定是當時司機員接獲調度台的加速指令，才可能做出影片中大幅超越其他列車的情況，「復興號」時速約在350公里，影片中「和諧號」時速大約介在200至250公里，超車很正常。

該名官員還指出，若2列車各自行駛的軌道前方交通情況相異，就有可能出現列車並駕齊驅的情況，他舉例，若「復興號」前方因路線壅塞，調度台會通知放慢速度，因此在恢復原速後「和諧號」就會被超車，但他也指出影片末段疑似經過後製處理，加速幅度宛若「飛機加速」。

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