中國男逃票走小徑 反受困零下10℃雪山20多小時

2019-01-20 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕偷雞不著蝕把米!中國有名40多歲魏姓男子想到四川的太陽灣風景區遊玩，為了不付40元人民幣（約182元台幣）的門票錢，竟動了歪腦筋，想走偏僻小路進入景點。不料魏男途中迷失方向，困在零下10℃雪山20多個小時。最後在2批搜救人員努力下，才將魏男救出。

綜合媒體報導，本月17日上午，來自四川資陽的魏男到了太陽灣風景區遊覽。為了省門票錢，魏男決定走山間小路進入風景區內，但魏男不熟悉地理位置，一不注意就迷失方向，受困在雪山當中。

18日凌晨，轄區員警接獲魏男走失的消息，隨即派任搜救人員尋找魏男。不過魏男無法和對方確認實際位置，加上手機沒電，雪深及膝，魏男還一度和搜救單位失去聯繫。因為搜救難度增加，相關單位還出動無人機與2批人員搜救魏男。經過12小時的搜救後，魏男於18日中午順利脫困。

所幸魏男只有摔跤造成的輕傷，並無生命危險。其中1名搜救人員楊健表示，風景區內冰天雪地，到了凌晨更只剩下零下10℃，普通人沒有保暖裝備和食物的情況下，是十分危險的。當地消防員提醒，出外遊玩應注意天氣，特別是高海拔位置，也呼籲民眾「走大路」，不要為了省錢走捷徑，以免得不償失。

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